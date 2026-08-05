История серии Prototype

Серия Prototype дебютировала в далёком 2009 году, но регулярно вспоминают о ней и по сей день. Мы решили разобраться в этом феномене — поговорить об игре, об эпохе, когда она вышла, и о причудливых переплетениях нитей судьбы, иногда больше похожих на сетку сосудов.