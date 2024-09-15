Бойцы показали подземный комплекс для отдыха в Херсонской области

Российские десантники из группировки войск «Днепр» построили и оборудовали в Херсонской области уникальный подземный комплекс со всем необходимым, чтобы бойцы могли восстановить физические и душевные силы.
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