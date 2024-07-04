Responsible Statecraft: «звезда» Зеленского померкла в странах НАТО

После двух с половиной лет активных боевых действий все больше людей на Западе задаются вопросом, правильно ли поступает лидер Украины в своей деятельности? Результаты среза общественного мнения показывают, что ответ на вопрос лежит в негативной для Зеленского плоскости.
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