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Царьград

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Аномалия сдалась: Метеоролог обещал нормальную зиму

Аномалия сдалась: Метеоролог обещал нормальную зиму

Аномалия сдалась – на этой неделе февраля апрельского тепла можно не ждать. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал нормальную зиму.

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