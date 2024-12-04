Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из большей части Курахово в западной части ДНР

Инициатива сейчас находится в руках российской армии Военнослужащие российской армии выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.