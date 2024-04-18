‼ВНИМАНИЕ! ‼ Если вам предложат провести выходные вместе на даче отдохнуть поесть шашлычку попить пива немедленно повесьте трубку и отключите свой телефон! Это МОШЕННИКИ!!!!.
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‼ВНИМАНИЕ! ‼ Если вам предложат провести выходные вместе на даче отдохнуть поесть шашлычку попить пива немедленно повесьте трубку и отключите свой телефон! Это МОШЕННИКИ!!!!.