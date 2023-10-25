На здании американского посольства в Москве появилась патриотичная надпись

На здание американского посольства в Москве спроецировали фразу «Русские не сдаются» и портрет депутата нижней палаты парламента Марии Бутиной, которая провела восемнадцать месяцев в тюремном заключении в США.
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