17 историй о тех, кто рискнул и сменил профессию в зрелом возрасте

А что если взять и все изменить? Бросить офис, открыть свое дело или кардинально поменять профессию? Звучит как чистое безумие, но именно так начинаются истории людей, которые в зрелом возрасте решились на смелые перемены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии