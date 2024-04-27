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Депутат Останина: Создания Министерства семьи необходимо

Депутат Останина: Создания Министерства семьи необходимо

В Москве прошло заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать министерство по управлению политикой в сфере семьи.

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Комментарии
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CM
C Major
ага,еще чиновников наплодить? Работать некому,а на казенные деньги из нашего общего кармана охотников и так пруд-пруди..Поэтому и противодействие оформлению по имеющимся электронным базам,козни и волокита бумажная до сих пор в пенсионках и соцзащитах, потому что иначе сократят за ненадобностью.И эта теперь ту же песню поет,целое министерство ей подавай с филиалами по всей стране...А на больных детей и СВО сами до сих пор деньги собираем\Депутатов с такими инициативами тестировать на профпригодность для этой работы
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