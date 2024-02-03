РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Вот кого надо массово завозить в Россию, а не "ценных работников из Средней Азии", тогда у нас и с демографией не буд...Эмигранты из ЕС и...
  • Boris Borisov
    До чего опустилась русская журналистика !Знаменитый американский журналист Такер Карлсон был замечен при посещении об...Журналиста Такера...
  • Anatoliy Skorohodov
    Похоже у Шольца зудит в пятой точке постоянно. После подписания договора о безопасности, Шольц ввергает германию в во...FAZ: Украина и Ге...

Эмигранты из ЕС и США бегут из "райского сада" в Россию

Эмигранты из ЕС и США бегут из "райского сада" в Россию

Аренд Фейнстра с семьей. Правительство Нижегородской области На Западе любят насмехаться над Россией, что она, якобы, страшная, бедная и тоталитарная, и никому не нужная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот кого надо массово завозить в Россию, а не &quot;ценных работников из Средней Азии&quot;, тогда у нас и с демографией не будет проблем и с криминалом. Тем более они со своими деньгами едут и со своим бизнесом. Надо этот процесс поддерживать на уровне правительства, много проблем сразу решиться!
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх