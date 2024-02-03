Аренд Фейнстра с семьей. Правительство Нижегородской области На Западе любят насмехаться над Россией, что она, якобы, страшная, бедная и тоталитарная, и никому не нужная.
Эмигранты из ЕС и США бегут из "райского сада" в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот кого надо массово завозить в Россию, а не "ценных работников из Средней Азии", тогда у нас и с демографией не будет проблем и с криминалом. Тем более они со своими деньгами едут и со своим бизнесом. Надо этот процесс поддерживать на уровне правительства, много проблем сразу решиться!
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии