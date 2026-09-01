Филиппины: Один человек погиб, а еще один пропал без вести в Барангае Мабалбалино, Сан-Карлос, провинция Пангасинан, после того, как наводнение смыло их 31 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым