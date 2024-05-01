🚔Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя необычного электросамоката 😳😳😳 30 апреля в ходе несения службы в Центральном районе гор.
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🚔Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя необычного электросамоката 😳😳😳 30 апреля в ходе несения службы в Центральном районе гор.