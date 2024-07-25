Индия продолжит закупать сырую нефть в Венесуэле Соответствующую лицензию США получил крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Индии Reliance Industries.
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Индия продолжит закупать сырую нефть в Венесуэле Соответствующую лицензию США получил крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Индии Reliance Industries.
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