Директор «Пятёрочки» сломала очки пранкерам

В новосибирском магазине блогеры попытались разыграть персонал, но нарвались на жёсткий отпор. Директору не понравилась видеосъёмка, и она превратила их очки в груду пластика.
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