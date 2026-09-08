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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гехи ударил локтем в лицо Вейге, хавбек «Порту» получил рассечение. Марчиняк не показал карточку защитнику «Ман Сити» и не смотрел повтор

Защитник « Манчестер Сити » Марк Гехи избежал наказания за удар локтем в лицо Габриэлю Вейге в матче с «Порту».

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