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Тульские новости

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В Тульской области изымут 33,3 га сельхозземель для продажи

В Тульской области изымут 33,3 га сельхозземель для продажи

Суд постановил изъять у собственников в Тульской области 33,3 га земли сельхозназначения из-за неисполнения предписаний по их использованию.

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