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Кожевников о молодежи в КХЛ: «Таких, как Малкин и Овечкин, пока не вижу. Нет таких, кто в 16-17 лет выходит, и ты понимаешь: вот это игрочище будет»

«Таких, как Евгений Малкин и Александр Овечкин, я пока в КХЛ не вижу. Они все там, за океаном, все рано уезжают.

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