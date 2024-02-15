Galaxy Z Fold 6 может быть оснащен той же 200-мп камерой, что и Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Ultra пред...

Galaxy Z Fold 6 может быть оснащен той же 200-мп камерой, что и Galaxy S24 UltraGalaxy S24 Ultra предлагает улучшенную камеру на 200 мегапикселей, превосходящую камеру Galaxy S23 Ultra, и считается одной из самых мощных камер среди смартфонов на текущий момент.