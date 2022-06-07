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23,8 дюйма, 165 Гц, 1 мс, рамка 1,2 мм, всего за 210 долларов. Игровой монитор AOC Q24G2 подешевел в Китае

23,8 дюйма, 165 Гц, 1 мс, рамка 1,2 мм, всего за 210 долларов. Игровой монитор AOC Q24G2 подешевел в Китае

В ходе распродажи 618 в Китае магазин Jingdong предлагает приобрести игровой монитор AOC Q24G2 всего за 210 долларов.

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