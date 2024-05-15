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Перевели в цифры: как 1000-летие Суздаля отразилось в диджитал-арте

Перевели в цифры: как 1000-летие Суздаля отразилось в диджитал-арте

Соединить древнерусское зодчество и новейшее цифровое искусство, передать дух старинного города с помощью 3D-графики, наконец, перебросить художественный мост между далеким прошлым и не менее отдаленным будущим.

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