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Андрей Коваленко о 0:4 в матче «Торпедо» – ЦСКА: «Иногда поражения для становления молодой команды даже более полезны, чем победы»

Андрей Коваленко оценил поражение «Торпедо» от ЦСКА (0:4). «Считаю, что иногда поражения для становления молодой команды даже более полезны, чем победы.

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