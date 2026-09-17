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2degrees и TBWA запустили кампанию поддержки женщин в спорте SupportHER Line

2degrees и TBWA запустили кампанию поддержки женщин в спорте SupportHER Line

Новозеландский оператор связи 2degrees совместно с агентством TBWA запустили на ТВ, в соцсетях, цифровых медиа и на спортивных мероприятиях рекламную кампанию SupportHER Line о помощи женщинам в спорте.

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