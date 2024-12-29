В авиакатастрофе в Южной Корее погибли 47 человек: главное за сутки

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. В Южной Корее потерпел крушение пассажирский самолет, представители ВСУ ранили мирного жителя Белгородской области, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва даст отпор США и НАТО в случае появления ракетных угроз.
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