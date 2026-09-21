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Тульские новости

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Нечаев оценил итоги выборов в Тульской области

Нечаев оценил итоги выборов в Тульской области

Явка на выборах в Тульской области составила 52,52%, что ниже общероссийского показателя в 59,32%. Низкая явка может свидетельствовать о претензиях жителей к региональной власти, считает политтехнолог Дмитрий Нечаев.

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