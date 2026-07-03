Ушла из жизни экс-секретарь президиума ВС ТАССР Дания Давлетшина

На 93-м году жизни скончалась Дания Давлетшина — ветеран труда и государственной службы, которая в 1979–1990 годах была секретарём Президиума Верховного Совета Татарской АССР и четырежды избиралась депутатом Верховного Совета ТАССР.
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