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ГТРК Татарстан

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Ушла из жизни экс-секретарь президиума ВС ТАССР Дания Давлетшина

На 93-м году жизни скончалась Дания Давлетшина — ветеран труда и государственной службы, которая в 1979–1990 годах была секретарём Президиума Верховного Совета Татарской АССР и четырежды избиралась депутатом Верховного Совета ТАССР.

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