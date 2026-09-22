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ИА Реалист

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 США направят новую ротацию войск в Литву

 США направят новую ротацию войск в Литву

ЛОНДОН (ИА Реалист). 22 сентября президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что новый контингент американских войск направляется в страну, завершив период неопределённости, длившийся с июня, когда США вывели батальон, не предоставив гарантий относительно дальнейшего присутствия.

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