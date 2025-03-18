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Что принесет солнечное затмение 29 марта и что запрещено делать, чтобы Вселенная не наказала

Что принесет солнечное затмение 29 марта и что запрещено делать, чтобы Вселенная не наказала

Что принесет солнечное затмение 29 марта и что запрещено делать, чтобы Вселенная не наказала Алёна Юрьева29 марта 2025 года мир будет свидетелем значительного астрономического события — Солнечного затмения, которое пройдет в знаке Рыб, в накшатре Уттара Бхадрапада, в её 4-й части.

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