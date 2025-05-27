Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Иванов
    У себя на районе оптимизирую по тихому ваххабитскую нечисть. Главное- тишина и системность.Тайный форум о ми...
  • Татьяна Курочкина
    ПРОДОЛЖАЕМ СОПЛИ ЖЕВАТЬ.......🤷Тайный форум о ми...
  • Maxim
    Очевидно - конспирологическая: что может быть проще - визового режима..Нелегально не пол...

Бородачи открыли стрельбу после отказа школьниц знакомиться

Бородачи открыли стрельбу после отказа школьниц знакомиться

Инцидент произошёл в Краснодарском крае.Вечером 24 мая в селе Небуг (Туапсинский район) произошел конфликт с участием бородачей, о чем местные жители сообщили в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
у себя в ауле знакомьтесь с козами!
Ответить
13 час.
SI
Sergey Ivanov
Мелкое хулиганство? А как насчет применения оружия? Стрельба в населенном пункте? А что там насчет разрешения на ношение и применение? Ах, да... Это ведь чеченцы! У них пистолет и граната входит в национальный костюм...
Ответить
48 мин.
наверх