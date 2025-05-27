Инцидент произошёл в Краснодарском крае.Вечером 24 мая в селе Небуг (Туапсинский район) произошел конфликт с участием бородачей, о чем местные жители сообщили в социальных сетях.
Бородачи открыли стрельбу после отказа школьниц знакомиться
Комментарии
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Eduard
у себя в ауле знакомьтесь с козами!
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13 час.
SI
Sergey Ivanov
Мелкое хулиганство? А как насчет применения оружия? Стрельба в населенном пункте? А что там насчет разрешения на ношение и применение? Ах, да... Это ведь чеченцы! У них пистолет и граната входит в национальный костюм...
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48 мин.
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