Первая детская больница на Авангардной может получить имя врача Гирея Баирова

Общественная палата Санкт-Петербурга инициирует присвоение Детскому городскому многопрофильному клиническому специализированному центру высоких медицинских технологий имени великого петербургского педиатра В Педиатрическом университете состоялось заседание комиссии по здравоохранению и общественному здоровью Общественной палаты Санкт-Петербурга.
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