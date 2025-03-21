НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Почему не обсуждается и не осуждается комуфляж Мавзолея в праздники День Победы 9 мая ? По Красной площади опять прой...«Петербургский дн...
  • Maxim
    В Германии чипируют чтобы обложить налогом на роскошь..Кинолог Голубев: ...
  • Сергей Дмитриев
    Когда же оформятся новые  Ку - Кры - Ник - Сы ?В Петербурге откр...

Первая детская больница на Авангардной может получить имя врача Гирея Баирова

Первая детская больница на Авангардной может получить имя врача Гирея Баирова

Общественная палата Санкт-Петербурга инициирует присвоение Детскому городскому многопрофильному клиническому специализированному центру высоких медицинских технологий имени великого петербургского педиатра В Педиатрическом университете состоялось заседание комиссии по здравоохранению и общественному здоровью Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх