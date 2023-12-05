ВС РФ почти полностью заняли застройку в посёлке перед Курахово

Действующий под позывным «Купол» офицер ВС Российской Федерации поделился сведениями о том, что подразделениям практически удалось завершить процесс занятия застроенных участков на территории посёлка перед Курахово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии