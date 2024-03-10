Участники СВО по телемосту пообщались с курсантами танкового училища в Казани

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа, выполняющие задачи в зоне специальной операции, поучаствовали в видеоконференции с курсантами Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища, выпускниками которого они являются.
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