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Бизнесмены не стали избавляться от признаков олигарха - Малюська

Бизнесмены не стали избавляться от признаков олигарха - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что олигархи, которые официально могут получить такой статус после вступления в силу закона о деолигархизации, имели достаточно времени избежать этого, однако не сделали соответствующих реальных попыток.

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