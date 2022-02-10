Бизнесмены не стали избавляться от признаков олигарха - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что олигархи, которые официально могут получить такой статус после вступления в силу закона о деолигархизации, имели достаточно времени избежать этого, однако не сделали соответствующих реальных попыток.
Министр юстиции Денис Малюська считает, что олигархи, которые официально могут получить такой статус после вступления в силу закона о деолигархизации, имели достаточно времени избежать этого, однако не сделали соответствующих реальных попыток.
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