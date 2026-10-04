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Роман Копылов получил бонус $100 тысяч за победу над Атеба Готье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто получил бонусы после турнира UFC 332. По $100 тысяч за лучшее выступление вечера получили Роман Копылов , Джонни Уокер , Дэмиан Пинас и Иманол Родригес.

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