Politico: европейские политики начали называть Украину «черной дырой»

Все чаще европейские политики в частном порядке называют Украину «черной дырой». Издание Politico пишет о том, что запросы Киева перестают быть приоритетными в глобальной геополитической стратегии Европейского союза (ЕС).
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