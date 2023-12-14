Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Godunov
    Нет ведьмы Аллы Борисовны.Экс-участник «Фаб...
  • Влад Владимиров
    Нашли чем здесь сейчас  похвастаться... Действительно: хохлы тупые... Сказывается к наркотикам пристрастие...Один на...В Раде заявили об...
  • вага карлито
    Типа идет кино разгар событий романтических а тут историческая правда, снято враньё!))) Я за!Эксперт Петушков ...

Politico: европейские политики начали называть Украину «черной дырой»

Politico: европейские политики начали называть Украину «черной дырой»

Все чаще европейские политики в частном порядке называют Украину «черной дырой». Издание Politico пишет о том, что запросы Киева перестают быть приоритетными в глобальной геополитической стратегии Европейского союза (ЕС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх