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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о 2:2 с «Пэлас»: «Это не невезение, все заслуженно. Мы отдали два очка»

Гвардиола о 2:2 с «Пэлас»: «Это не невезение, все заслуженно. Мы отдали два очка»

«Манчестер Сити» вел со счетом 2:0 до 76-й минуты, но игра 17-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2. В текущем розыгрыше АПЛ команда потеряла 9 очков, пропустив после 80-й минуте.

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