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Приморье накрывает циклон: синоптики предупредили о дождях и похолодании

Приморье накрывает циклон: синоптики предупредили о дождях и похолодании

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ФедералПресс. Начало следующей недели в Приморском крае ещё порадует относительным теплом, однако уже со вторника погодная обстановка начнет трансформироваться.

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