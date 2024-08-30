Беременная Погребняк показала лицо ребенка на УЗИ

Модель Мария Погребняк готовится снова стать матерью. У знаменитости уже есть трое детей от известного футболиста, а теперь она в ожидании ребенка от своего второго супруга – бизнесмена Игоря Головинского.
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