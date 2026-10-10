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Газета.ру

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Трамп: Зеленский не раз мог завершить конфликт на Украине, но не делает этого

Трамп: Зеленский не раз мог завершить конфликт на Украине, но не делает этого

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что его украинский коллега Владимир Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт с Россией, но не делает этого.

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