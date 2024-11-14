"На чай": мужчина пытался предложить взятку пограничникам

Генеральный инспекторат пограничной полиции информирует граждан о новой попытке коррумпирования сотрудников Пограничной полиции и подчеркивает, что подобные действия являются незаконными и наказуемы согласно действующему законодательству.
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