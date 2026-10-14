Экономист Агаси Тавадян объяснил, что возможный рост ВВП Армении до 8% в 2026 году не отразится на благосостоянии граждан, поскольку показатель искажен за счет строительства, ИТ-сферы и финансовых услуг при стагнации промышленности и резком падении сельского хозяйства.
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