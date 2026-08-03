В Темрюкском районе Кубани к концу года должны закончить три инвестпроекта в сфере АПК

В Темрюкском районе Кубани к концу года должны закончить три инвестпроекта в сфере АПКВ Темрюкском районе Краснодарского края к концу 2026 года хотят закончить с реализацией трёх инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии