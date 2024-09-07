«Йөгереп йөргән җиреннән китеп барды» – танылган журналист Лиза Нурлыева вафат

Татарстан матбугаты зур югалту кичерә. 5 сентябрь көнне, нибары 61 яшендә ТРның матбугат һәм массакүләм коммуникацияләре атказанган хезмәткәре, җәмәгать эшлеклесе, Азнакайның «Маяк» газетасы журналисты Лиза Нурлыева арабыздан китеп барды.
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