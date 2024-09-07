НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Автор узко смотрит ... по фантикам судит !                                           "яшьләргә бүләк дип, кунаклар па...Зөлфәт Зиннуров т...
  • Elena Dmitrieva
    Что за тарабарщина???Җырчы Татьяна Ефр...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Алтын хуын на русском пиши.12 августка Курск...

«Йөгереп йөргән җиреннән китеп барды» – танылган журналист Лиза Нурлыева вафат

«Йөгереп йөргән җиреннән китеп барды» – танылган журналист Лиза Нурлыева вафат

Татарстан матбугаты зур югалту кичерә. 5 сентябрь көнне, нибары 61 яшендә ТРның матбугат һәм массакүләм коммуникацияләре атказанган хезмәткәре, җәмәгать эшлеклесе, Азнакайның «Маяк» газетасы журналисты Лиза Нурлыева арабыздан китеп барды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх