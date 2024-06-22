Apple отказывается внедрять новые функции в Европе из-за Закона о цифровых рынках

Apple отказывается внедрять новые функции в свои устройства в Европе из-за Закона о цифровых рынках. Компания планирует выпустить обновления для iOS 18 и macOS Sequoia, включая Apple Intelligence, зеркальное отображение iPhone и общий доступ к экрану SharePlay, но эти функции будут недоступны жителям стран ЕС.
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