Apple отказывается внедрять новые функции в Европе из-за Закона о цифровых рынках

Apple отказывается внедрять новые функции в свои устройства в Европе из-за Закона о цифровых рынках. Компания планирует выпустить обновления для iOS 18 и macOS Sequoia, включая Apple Intelligence, зеркальное отображение iPhone и общий доступ к экрану SharePlay, но эти функции будут недоступны жителям стран ЕС.