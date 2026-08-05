В России ответили осудившей удары по военным объектам на Украине главе Еврокомиссии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, осудившей удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам на Украине, однобокой слепотой двойных стандартов.
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