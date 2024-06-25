Китай мощно вложился в Венгрию — рост ее экономики пугает Западную Европу. Настало время доминирования Востока?

Стратегия Китая по демонтажу ультраимпериализма неразрывно связана с попыткой перетянуть Европу или значительную её часть на позиции противостояния с транснациональными монополиями.
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