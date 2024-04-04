Плюшевый монстр устроил переполох в севастопольском Водоканале

В севастопольском Водоканале устроил переполох плюшевый монстр. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники обнаружили на своей территории нечто среднее между кроликом и собакой и, в соответствии с инструкцией, решили не приближаться и вызвали полицию.