Плюшевый монстр устроил переполох в севастопольском Водоканале

В севастопольском Водоканале устроил переполох плюшевый монстр. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники обнаружили на своей территории нечто среднее между кроликом и собакой и, в соответствии с инструкцией, решили не приближаться и вызвали полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии