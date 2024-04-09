Подполье: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

Российские военные нанесли удар по энергосистеме Днепродзержинска (Каменское) Днепропетровской области, в городе наблюдают проблемы с электричеством, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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