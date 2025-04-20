Хуже, чем ожидалось: ударные волны тарифов Трампа ощутила мировая экономика – Bloomberg

Спустя всего три недели после того, как президент США Дональд Трамп фактически объявил торговую войну всему миру, новые экономические прогнозы показывают, что ударные волны дошли до дальних уголков мировой экономики.
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