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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на военные нужды

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на военные нужды

Владимир Зеленский в субботу, 21 сентября, подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о бюджете государства на 2024 год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов).

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