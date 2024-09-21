Зеленский подписал закон об увеличении расходов на военные нужды

Владимир Зеленский в субботу, 21 сентября, подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о бюджете государства на 2024 год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов).
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