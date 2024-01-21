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Заняты? «Метод помидора» может сотворить чудеса продуктивности — и всё, что вам нужно, это таймер

Заняты? «Метод помидора» может сотворить чудеса продуктивности — и всё, что вам нужно, это таймер

Эта простая техника управления временем поможет вам сосредоточиться и вычеркнуть всё из списка делЕсли концентрация и продуктивность тяжело даются вам в эти дни (или в любое другое время), вам нужно решение для управления временем без лишних затрат — и быстро.

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